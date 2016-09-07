Рамиль Усубов побывал с визитом в Санкт-Петербурге

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов с 5 по 7 сентября находился с визитом в Санкт-Петербурге для участия на очередном заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, на заседании состоялся обмен мнениями по состоянию выполнения межгосударственных программ по приоритетным вопросам сотрудничества министерств внутренних дел стран СНГ и по борьбе с преступностью.

На заседании Совета министров внутренних дел также были обсуждены другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, приняты соответствующие решения.