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    Рамиль Усубов побывал с визитом в Санкт-Петербурге

    Он участвовал на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов с 5 по 7 сентября находился с визитом в Санкт-Петербурге для участия на очередном заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 

    Согласно информации, на заседании состоялся обмен мнениями по состоянию выполнения межгосударственных программ по приоритетным вопросам сотрудничества министерств внутренних дел стран СНГ и по борьбе с преступностью. 

    На заседании Совета министров внутренних дел также были обсуждены другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, приняты соответствующие решения.  

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