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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов отбыл с визитом в Таджикистан.

Как сообщает Report, в Душанбе он примет участие в заседании Совета министров внутренних дел стран-членов СНГ.

Для участия в сегодняшнем заседании в Таджикистан также прибыли главы МИД Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

На заседании обсудят вопрос борьбы с преступностью, сотрудничество по актуальным проблемам оперативно-розыскной деятельности. Будет также рассмотрено исполнение решений, принятых ранее в связи с борьбой с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотических веществ и другими совместными правоохранительными мероприятиями.