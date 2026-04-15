Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Филиппин
- 15 апреля, 2026
- 14:00
Посол Азербайджана в Индонезии Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства Азербайджана в Индонезии в соцсети Х.
"Посол заявил, что Азербайджан высоко ценит дружественные отношения с Филиппинами и рассчитывает на расширение двустороннего сотрудничества в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений в 2027 году", - говорится в сообщении.
🇦🇿 Ambassador Ramil Rzayev presented his Letter of Credence to H.E. Mr. Ferdinand Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines at Malacañang Palace. The Ambassador stated that Azerbaijan highly values its friendly ties with the 🇵🇭 and looks forward to expanding… pic.twitter.com/bkkI4TXmjm— AzEmbIndonesia (@AzEmbIndonesia) April 15, 2026