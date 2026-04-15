Посол Азербайджана в Индонезии Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства Азербайджана в Индонезии в соцсети Х.

"Посол заявил, что Азербайджан высоко ценит дружественные отношения с Филиппинами и рассчитывает на расширение двустороннего сотрудничества в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений в 2027 году", - говорится в сообщении.