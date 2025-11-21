Рамиль Гасан: ТЮРКПА укрепляет парламентскую дипломатию тюркских государств

ТЮРКПА продолжает предпринимать важные шаги в направлении развития парламентской дипломатии, стратегического сотрудничества, гармонизации законодательства и усиления взаимодействия между законодательными органами тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном обращении генсека ТЮРКПА Рамиля Гасана по случаю 17-й годовщины создания организации.

Генсек отметил, что предпринимаемые инициативы охватывают Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турцию, а также Узбекистан и Туркменистан, присоединение которых к организации ожидается в ближайшем будущем.

"Эта деятельность полностью соответствует нашему стратегическому союзничеству, сотрудничеству и национальным интересам, служит защите справедливой позиции наших государств в системе международных отношений и уверенно ведет нас вперед. Убежден, что в ближайшие годы наше единство станет еще крепче, а ТЮРКПА еще больше расширит мост дружбы и межпарламентского взаимодействия между нашими народами", - говорится в обращении.