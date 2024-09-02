Рамаз Николаишвили: Азербайджан провел первые парламентские выборы после восстановления территориальной целостности

Азербайджан провел первые президентские и парламентские выборы после восстановления своей территориальной целостности.

Азербайджан провел первые президентские и парламентские выборы после восстановления своей территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом заявил член Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) от Грузии Рамаз Николаишвили.

Он выразил благодарность за возможность участвовать в выборах в качестве международного наблюдателя.

"Азербайджан должен гордиться своей победой, и я завидую народу, имеющему такого лидера, как президент Ильхам Алиев", - отметил он.

Николаишвили также подчеркнул активность избирателей и важность развития межпарламентских связей между Азербайджаном и Грузией.