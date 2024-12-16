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Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Баку

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Баку С рабочим визитом прибыл сегодня в Баку Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Внешняя политика
16 декабря 2024 г. 22:41
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Баку

Раис Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов 16 декабря прибыл с рабочим визитом в Баку.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу главы республики, визит осуществляется по приглашению азербайджанской стороны.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Рустама Минниханова встретили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и другие официальные лица.

В программе Рустама Минниханова - посещение ряда предприятий, а также официальные встречи и деловые переговоры.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTatarıstan Rəisi Rüstəm Minnixanov Bakıya işgüzar səfərə gəlib

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