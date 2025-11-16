Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Рахмон поздравил Ильхама Алиева с вступлением Азербайджана в консультативный формат стран ЦА

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 11:08
    Рахмон поздравил Ильхама Алиева с вступлением Азербайджана в консультативный формат стран ЦА

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с присоединением страны к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом он заявил на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

    По его словам, данная площадка сотрудничества уверенно закрепляет свою значимость в качестве важного участника международных и региональных процессов.

    "Она сбалансирована и демонстрирует стремления к развитию, обеспечению интересов стран региона. Укрепляются межгосударственные связи между странами-участницами. Достигнутые за прошедшее время результаты создают благоприятные условия для дальнейшего наращивания всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Рахмон.

    Он также подчеркнул, что Таджикистан является сторонником дальнейшего развития конструктивного политического диалога и региональной интеграции в данном формате.

    "Сегодня Центральная Азия – это пространство интенсивного дипломатического диалога, созидательных инициатив и формирования новых кооперационных связей. Обладая значительным потенциалом, наш регион выступает в качестве центра развития торговли, транзита, энергетики, науки и туризма", - добавил он.

    Emoməli Rəhmon İlham Əliyevi Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məsləhətləşmə görüşləri formatına qoşulması münasibətilə təbrik edib
    Rahmon congratulates Ilham Aliyev on Azerbaijan's entry into consultative meetings of Central Asian countries

