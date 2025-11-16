Рахмон поздравил Ильхама Алиева с вступлением Азербайджана в консультативный формат стран ЦА

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с присоединением страны к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом он заявил на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

По его словам, данная площадка сотрудничества уверенно закрепляет свою значимость в качестве важного участника международных и региональных процессов.

"Она сбалансирована и демонстрирует стремления к развитию, обеспечению интересов стран региона. Укрепляются межгосударственные связи между странами-участницами. Достигнутые за прошедшее время результаты создают благоприятные условия для дальнейшего наращивания всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Рахмон.

Он также подчеркнул, что Таджикистан является сторонником дальнейшего развития конструктивного политического диалога и региональной интеграции в данном формате.

"Сегодня Центральная Азия – это пространство интенсивного дипломатического диалога, созидательных инициатив и формирования новых кооперационных связей. Обладая значительным потенциалом, наш регион выступает в качестве центра развития торговли, транзита, энергетики, науки и туризма", - добавил он.