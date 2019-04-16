Рабочая группа Каспийской пятерки встретится сегодня в Нур-Султане

В Нур-Султане 16-17 апреля пройдет второе заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ), сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана.

"В рамках заседания планируется продолжить согласование проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, а также обсуждение вопросов, касающихся имплементации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и реализации достигнутых договоренностей и поручений Глав государств по итогам состоявшегося 12 августа прошлого года в Актау Пятого каспийского саммита", говорится в сообщении.

На заседании Азербайджан представлен делегацией во главе с руководителем Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики, представителем Азербайджанской Республики в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря Халафом Халафовым.

Данный механизм пятисторонних регулярных консультаций высокого уровня создан решением Президентов «каспийской пятерки» в целях эффективного выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и обзора сотрудничества на Каспии. Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана на саммите прикаспийских государств в Казахстане 12 августа.

Первое заседание РГВУ состоялось 19-20 февраля 2019 года в Баку.