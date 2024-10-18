Путин заявил о необходимости консенсуса для расширения БРИКС

Консенсус стран БРИКС необходим для принятия решения о дальнейшем расширении объединения, при этом важно будет не навредить эффективности структуры.

Консенсус стран БРИКС необходим для принятия решения о дальнейшем расширении объединения, при этом важно будет не навредить эффективности структуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

"Здесь нужен, конечно, консенсус. И мы будем аккуратно в этом отношении действовать, руководствуясь двумя принципами. Первый из них - многосторонность, а второй - эффективность работы организации. То есть, увеличивая количество членов организации, мы не должны свести к минимуму эффективность работы самой структуры. Поэтому руководствуясь этими соображениями и будем действовать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего расширения БРИКС.