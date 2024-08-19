Путин: РФ готова участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном

Россия готова участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами.

Россия готова участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном по тем вопросам, которые востребованы обеими сторонами.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем в последние несколько лет, она диктует нам необходимость участия в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами", - сказал он.

Он также подчеркнул, что после визита в Азербайджан обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном результаты переговоров с президентом Ильхамом Алиевым.

"Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров", - пообещал Путин.

Путин также заявил, что Россия будет рада, "если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном".

Президент России также подчеркнул, что Москва осведомлена о том, что Азербайджан нацелен на полное урегулирование ситуации на Южном Кавказе.