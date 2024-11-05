Путин: РФ делает все для нормализации отношений между Баку и Ереваном

Москва делает всё для нормализации отношений Азербайджана и Армении, считает эти страны естественными стратегическими партнёрами.

Москва делает все для нормализации отношений Азербайджана и Армении, считает эти страны естественными стратегическими партнерами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы делали и делаем все для нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения прочного мира. Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, делимитацией границы, разблокированием экономических и транспортных связей", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот 5 ноября, среди которых были также новые послы Азербайджана и Армении.

Президент России поприветствовал тот факт, что лидеры Азербайджана и Армении встретились на площадке саммита БРИКС в Казани и "провели полезный разговор по принципиальным вопросам, касающимся достижения прочного мира и межнационального согласия в регионе".

Он добавил, что Азербайджан и Армения "являются ближайшими соседями, самыми добрыми друзьями, естественными стратегическими партнерами и союзниками России".