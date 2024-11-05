О нас

Путин: РФ делает все для нормализации отношений между Баку и Ереваном

Путин: РФ делает все для нормализации отношений между Баку и Ереваном Москва делает всё для нормализации отношений Азербайджана и Армении, считает эти страны естественными стратегическими партнёрами.
Внешняя политика
5 ноября 2024 г. 15:20
Путин: РФ делает все для нормализации отношений между Баку и Ереваном

Москва делает все для нормализации отношений Азербайджана и Армении, считает эти страны естественными стратегическими партнерами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы делали и делаем все для нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения прочного мира. Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, делимитацией границы, разблокированием экономических и транспортных связей", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот 5 ноября, среди которых были также новые послы Азербайджана и Армении.

Президент России поприветствовал тот факт, что лидеры Азербайджана и Армении встретились на площадке саммита БРИКС в Казани и "провели полезный разговор по принципиальным вопросам, касающимся достижения прочного мира и межнационального согласия в регионе".

Он добавил, что Азербайджан и Армения "являются ближайшими соседями, самыми добрыми друзьями, естественными стратегическими партнерами и союзниками России".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Putin: Russia doing everything to normalize Baku-Yerevan relations
Версия на азербайджанском языке Putin: Rusiya Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması üçün hər şeyi edir

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
2 ноября 2024 г. 18:51
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Генсек Омуралиев: ОТГ намерена продвигать зеленые финансы в рамках Тюркского зеленого видения
Генсек Омуралиев: ОТГ намерена продвигать "зеленые финансы" в рамках Тюркского зеленого видения
4 ноября 2024 г. 13:44
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
2 ноября 2024 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi