Путин проведет двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле перед саммитом СНГ 8 октября две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле перед саммитом СНГ 8 октября две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, переговоры анонсировал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент проведет две двусторонние встречи - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Будут обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Россия играет здесь активную позитивную роль", - рассказал Ушаков.