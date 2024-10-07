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Путин проведет двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Путин проведет двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном Президент России Владимир Путин проведет в Кремле перед саммитом СНГ 8 октября две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Внешняя политика
7 октября 2024 г. 18:51
Путин проведет двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле перед саммитом СНГ 8 октября две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, переговоры анонсировал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент проведет две двусторонние встречи - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Будут обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Россия играет здесь активную позитивную роль", - рассказал Ушаков.

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Версия на английском языке Vladimir Putin to hold bilateral meetings with Ilham Aliyev, Nikol Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin İlham Əliyev və Nikol Paşinyanla ikitərəfli görüşlər keçirəcək

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