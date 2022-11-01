Путин: Предварительные предпосылки по делимитациии и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией найдены

Предварительные предпосылки по делимитациии и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией найдены

Предварительные предпосылки по делимитациии и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией найдены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"По мирному договору - его пока нет, и здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих документа, поскольку это все-таки предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны хотят, в том числе и нашей страны", - сказал он.

Россия, Азербайджан и Армения продолжат работу над несогласованными вопросами по трехстороннему заявлению по итогам саммита в Сочи в закрытом формате, не нужно заострять на них внимание, сказал Путин.

"Что касается вопросов, которые не удалось согласовать. Можно ли об этом сказать? Можно, но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности, а нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования", - сказал глава российского государства, отвечая на просьбу озвучить моменты, которые не удалось согласоваться в трехстороннем заявлении по итогам саммита в Сочи.

"Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон, и я не считаю себя вправе выпячивать без согласования с партнерами", - заключил Путин.

Российская сторона поддерживает любые усилия, которые направлены на урегулирование ситуации между Арменией и Азербайджаном, сказал Путин.

Предварительные предпосылки по делимитациии и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном найдены, уточнил президент.

"Демаркация, делимитация границ - это важнейший вопрос,… с этим согласен. Мы сегодня действительно много об этом говорили, и есть некоторые предпосылки того, что в целом путь найден. Если внимательно прочитать сегодняшнее заявление, то вы там найдете предварительные оценки, предварительные, если не договоренности, то предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты", - сказал он.

РФ готова предоставить самые точные карты еще советского Генштаба для решения вопроса по демаркации границы Армении и Азербайджана, сказал Путин.

"Мы со своей стороны всегда приветствуем любые усилия, направленные на урегулирование. Поэтому что касается того, как это (встреча лидеров Азербайджана и Армении в Праге 7 октября) коррелируется: коррелируется вполне, естественным образом, - сказал президент, отвечая на вопрос о том, как соотносится организованная ЕС встреча в Праге с трехсторонним саммитом в Сочи. - И мы поддерживаем все, что направлено на снижение противостояния и урегулирование". Будущий мирный договор Армении и Азербайджана станет результатом компромисса с обеих сторон.

"Что касается миротворцев, то это прописано в нашем совместном заявлении в ноябре 2020 года, когда был прекращен конфликт. Здесь добавить нечего, - сказал он. - Мы об этом (о продлении мандата российских миротворцев в Карабахе -ред.) говорили. Но для этого нужна наша совместная договоренность".

По его словам, решение о продлении мандата российских миротворцев зависит от других вопросов - о возможном заключении мирного договора и делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. "Если эти вопросы будут решены, тогда вопрос о миротворцах, он по-другому будет стоять. Если не решены или (решены) в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента", - пояснил президент, уточнив, что Армения и Азербайджан "выразили слова благодарности России" за работу на территории Карабаха.