Путин поздравил азербайджанский народ с 9 мая

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также народы Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как передает российское бюро Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России подчеркнул, что в странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую общим великим достоянием. "Священный долг нынешних поколений – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов", – отметил Владимир Путин

Глава Российского государства напомнил о необходимости решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками.

Владимир Путин выразил уверенность, что общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе таким, как пандемия коронавируса.