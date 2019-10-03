Путин: Отношения с Азербайджаном развиваются успешно

Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются успешно.

Как передает Report со ссылкой на сайт Кремля, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 миллиарда долларов...Мы со своей стороны делаем тоже все от нас зависящее, чтобы эти конкретные, я считаю, крупные проекты были реализованы. Над этим работает межправкомиссия, и работает, на мой взгляд, достаточно уверенно", - подчеркнул глава российского государства.