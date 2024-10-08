Путин: Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются позитивно

Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются позитивно, сторонами реализуется много интересных проектов.

Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются позитивно, сторонами реализуется много интересных проектов.

Как передает корреспондент Report из Москвы, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле.

"Вчера вечером с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым неформально затрагивали вопросы, связанные с текущим статусом наших отношений. Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно. Мы отмечали это еще во время официального визита в Азербайджан",- сказал он.

Путин добавил, что товарооборот между Россией и Азербайджана составляет 4,3 млрд долларов, объем прямых российских инвестиций в экономику Азербайджана превышает 4 млрд долларов.

"Много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. И они все перспективные, они все реальные, живые проекты, двухсторонние и многосторонние",- сказал Путин.

По его словам, отрадным является тот факт, что на полях саммита глав стран СНГ, есть возможность "обменяться сегодня текущей информацией, информацией о текущей работе и, может быть, унести какие-то коррективы в это движение вперед, а оно очевидно".