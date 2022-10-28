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Путин обсудит с Алиевым и Пашиняном в Сочи вопросы восстановления коммуникаций

Путин обсудит с Алиевым и Пашиняном в Сочи вопросы восстановления коммуникаций 31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Внешняя политика
28 октября 2022 г. 16:22
Путин обсудит с Алиевым и Пашиняном в Сочи вопросы восстановления коммуникаций

31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Будут также обсуждены вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Также предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с президентом Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николой Пашиняном.

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Версия на английском языке Putin to discuss issues of restoring communications with Aliyev and Pashinyan in Sochi

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