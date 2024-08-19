Путин назвал Баку оазисом в регионе

Баку активно развивается, становясь оазисом в регионе Южного Кавказа.

Баку активно развивается, становясь оазисом в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом", - сказал он.

Путин отметил, что президент Азербайджана уделяет большое внимание развитию Баку. "Это видно. Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе.

Мы любим Баку - красивый город! И, что самое главное, развивается так [же интенсивно], как и многие другие населенные пункты [в Азербайджане]", - добавил Путин.