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Путин назвал Баку оазисом в регионе

Путин назвал Баку оазисом в регионе Баку активно развивается, становясь оазисом в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 13:55
Путин назвал Баку оазисом в регионе

Баку активно развивается, становясь оазисом в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом", - сказал он.

Путин отметил, что президент Азербайджана уделяет большое внимание развитию Баку. "Это видно. Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе.

Мы любим Баку - красивый город! И, что самое главное, развивается так [же интенсивно], как и многие другие населенные пункты [в Азербайджане]", - добавил Путин.

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Версия на английском языке Putin calls Baku oasis in region
Версия на азербайджанском языке Putin Bakını regionun vahəsi adlandırıb

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