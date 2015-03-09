​Президент России наградил Али Гасанова и Огтая Асадова "Орденом Дружбы"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении "Орденом Дружбы" помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Азербайджана Али Гасанова и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Огтая Асадова. Как сообщает Report, об этом говорится в указе "О награждении государственными наградами России иностранных граждан" от 5 марта, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации России.

А. Гасанов и О. Асадов награждены "Орденом Дружбы" за "большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией".