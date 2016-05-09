Путин: Испытанные временем узы дружбы будут и впредь служить прочной основой для укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщает Report, в нем говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая – славная дата общей истории России и Азербайджана. Этот день навсегда останется символом единения и беспримерного героизма наших народов, плечом к плечу воевавших с фашизмом на полях сражений и самоотверженно трудившихся в тылу ради победы. Долг нынешних поколений – бережно хранить светлую память о павших в той страшной войне и не допускать повторения трагических событий прошлого.

Убежден, что испытанные временем узы дружбы будут и впредь служить прочной основой для укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства.

Прошу Вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, передать всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Вашей стране, самые искренние слова благодарности, пожелания здоровья, благополучия и долгих лет жизни".