Путин: Азербайджан в состоянии купить любое оружие где угодно

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Россия исполняет свои обязательства по поставке вооружения Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной конференции со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном, отвечая на вопрос о поставках вооружения в Армению и Азербайджан.

Российский лидер заявил, что на современном рынке вооружения любая страна может купить практически любое оружие.

"И скажем, такая страна, как Азербайджан - нефтедобывающая страна, страна с быстро растущей экономикой, достаточно большим объемом золотовалютных резервов, конечно, в состоянии купить его где угодно", - сказал Путин.