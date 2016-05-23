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    Президент Германии поздравил Ильхама Алиева

    Йоахим Гаук: Германия готова внести вклад в урегулирование существующих конфликтов

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент Федеративной Республики Германии Йоахим Гаук направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики - 28 Мая.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики. Стабильность на Кавказе очень важна для Вашей страны, а также всей Европы. Абсолютно убежден в том, что защита мира, преодоление региональных противостояний могут ускорить развитие Азербайджана и региона в целом. Хочу заверить Вас в том, что Германия не только как действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, но и как страна, готова внести вклад в урегулирование существующих конфликтов. Хочу также заверить Вас в том, что Германия останется надежным партнером Азербайджана в развитии демократии и правовой государственности.

    Ваше превосходительство, желаю Вам успехов, а гражданам Азербайджана – мира и благосостояния".

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