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Проживающим в Турции гражданам Азербайджана оказана помощь

Проживающим в Турции гражданам Азербайджана оказана помощь

© Report

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) оказала помощь тысячам граждан Азербайджана, оставшимся в Турции в связи с пандемией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции.

Согласно информации, до сих пор в посольство поступило около 22 тысяч обращений о помощи: "Часть обращений было рассмотрено посольством, при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики была оказана помощь в обеспечении продовольствием и жильем около 10 тысяч наших граждан". 

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