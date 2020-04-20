Проживающим в Турции гражданам Азербайджана оказана помощь

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) оказала помощь тысячам граждан Азербайджана, оставшимся в Турции в связи с пандемией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции.

Согласно информации, до сих пор в посольство поступило около 22 тысяч обращений о помощи: "Часть обращений было рассмотрено посольством, при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики была оказана помощь в обеспечении продовольствием и жильем около 10 тысяч наших граждан".