Проживающие во Франции азербайджанцы выразили протест против решения мэрии города Эвиан-ле-Бен

Решение французской мэрии Эвиан-ле-Бен убрать все вывески в городе, связанные с названием "Азербайджанский сквер", вызвало возмущение азербайджанской общины, проживающей в этой стране.

Решение французской мэрии Эвиан-ле-Бен убрать все вывески в городе, связанные с названием "Азербайджанский сквер", вызвало возмущение азербайджанской общины, проживающей в этой стране.

Как сообщает Report, в заявлении Координационного совета азербайджанцев Франции адресованном Министерству иностранных дел, парламенту, мэрии Эвиан-ле-Бен отмечается, что это недопустимое событие было расценено как грубое нарушение Хартии взаимной дружбы и сотрудничества, подписанной в 2015 году между азербайджанским Исмайыллы и французским Эвиан-ле-Беном. Было подчеркнуто, что именно по этой хартии в 2017 году в этом городе был открыт "Азербайджанский сквер" и установлен памятник выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, являющейся символом свободы женщин мира.

Напомнив, что Азербайджан и Армения уже находятся на стадии переговоров по подписанию мирного договора, а город Исмайыллы никогда не был предметом спора между двумя странами, Координационный совет отметил, что решение мэрии противоречит статье Общего кодекса общины.