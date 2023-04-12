Проживающие в Азербайджане граждане Турции смогут принять участие в голосовании

Проживающие и работающие в Азербайджане граждане Турции смогут принять участие в голосовании на предстоящих президентских и парламентских выборах.

Проживающие и работающие в Азербайджане граждане Турции смогут принять участие в голосовании на предстоящих 14 мая президентских и парламентских выборах.

Как сообщает Report, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи заявил, что избирательный участок для граждан Турции будет функционировать в здании дипломатического представительства по адресу город Баку, улица Самеда Вургуна, 134.

Голосование продлится с 5-го по 7-ое мая с 09:00 до 21:00.

Напомним, что 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.