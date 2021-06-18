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Проживающие в Азербайджане граждане Ирана голосуют на выборах президента

Проживающие в Азербайджане граждане Ирана голосуют на выборах президента Проживающие в Азербайджане граждане Ирана голосуют на 13-х президентских выборах в Иране.
Внешняя политика
18 июня 2021 г. 14:25
Проживающие в Азербайджане граждане Ирана голосуют на выборах президента
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Проживающие в Азербайджане граждане Ирана голосуют на 13-х президентских выборах в Иране.

Как сообщили Report в пресс-службе посольства Ирана в Азербайджане, избирательные участки открыты в здании Образовательного комплекса посольства Ирана в Баку и в Нахчыване.

Голосование на выборах президента Ирана в Азербайджане началось в 8 часов утра и продлится до 17 часов.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать голоса более 50% проголосовавших избирателей. В противном случае необходимо организовать второй тур, который может пройти 25 июня.

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