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В Иране пройдут выборы президента

В Иране пройдут выборы президента Тринадцатые выборы президента в истории современного Ирана пройдут в стране в пятницу.
В регионе
18 июня 2021 г. 01:43
В Иране пройдут выборы президента

Тринадцатые выборы президента в истории современного Ирана пройдут в стране в пятницу.

Как передает Report, за пост главы правительства после заявления трех претендентов о намерении снять свои кандидатуры с гонки борются четыре политика.

Избирательные участки откроются по всей стране в 07:00 и будут работать до 00:00. При этом их работа может быть продлена до 02:00 в случае необходимости. По заявлению министра внутренних дел Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли, предварительные результаты выборов будут объявлены не позже, чем в течение двух дней с момента завершения голосования.

Граждане Ирана смогут проголосовать еще в 133 странах мира, где в день выборов будут открыты 234 избирательных участка. Так, иранская община в США сможет проголосовать на 27 пунктах для выборов, которые откроются на территории этой страны. В трех государствах участки открыть не удалось: Канада (правительство страны не дало разрешение), Йемен (страна находится в блокаде) и Сингапур (из-за коронавируса). Поскольку значительное число иранцев живут в Канаде, желающие смогут проголосовать в американском городе Буффало, расположенном близко к канадской границе.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать голоса более 50% проголосовавших избирателей. В противном случае необходимо организовать второй тур, который может пройти 25 июня.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün İranda prezident seçkiləri keçiriləcək

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