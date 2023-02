Провокация армян перед посольством Азербайджана в США

В 31-ю годовщину Ходжалинского геноцида в США армяне в очередной раз прибегли к провокации перед посольством Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

"Армяне празднуют песнями зверское убийство беззащитных азербайджанских детей, женщин и стариков во время Ходжалинского геноцида перед нашим посольством в Вашингтоне. Что за склад ума?!", - отметил дипломат.