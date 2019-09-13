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Халаф Халафов: Проведение очередной встречи рабочей группы по Каспию запланировано на октябрь

Проведение встречи рабочей группы по Каспию запланировано на октябрь

Очередную встречу рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря планируется провести в октябре в Москве. Об этом Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Это постоянная работа. Как вы знаете, предыдущую встречу мы провели в Нур-Султане. Очередная встреча должна была проходить в Иране, но в силу каких-то технических причин она не состоялась. Очевидно, следующая встреча будет проходить в Москве. Сейчас мы работаем над согласованием дат и когда мы ее согласуем, состоится встреча", - заявил Х.Халафов.

По его словам, встреча рабочей группы должна состояться до конца года, ориентировочно в октябре.

"У данной рабочей группы есть своя повестка дня, конкретные вопросы, над которые мы работаем, и эту работу мы будем продолжать", - резюмировал азербайджанский дипломат.

Напомним, 12 августа 2018 года в Актау (Казахстан) была подписана "Конвенция о правовом статусе Каспийского моря" и принято Коммюнике Пятого Каспийского саммита. На основе этих документов, в целях эффективного претворения в жизнь Конвенции и рассмотрения вопросов сотрудничества в Каспийском море, создан постоянный пятисторонний консультативный механизм, состоящий из уполномоченных представителей прикаспийских государств – Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

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