Халаф Халафов: Проведение очередной встречи рабочей группы по Каспию запланировано на октябрь

Очередную встречу рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря планируется провести в октябре в Москве. Об этом Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Это постоянная работа. Как вы знаете, предыдущую встречу мы провели в Нур-Султане. Очередная встреча должна была проходить в Иране, но в силу каких-то технических причин она не состоялась. Очевидно, следующая встреча будет проходить в Москве. Сейчас мы работаем над согласованием дат и когда мы ее согласуем, состоится встреча", - заявил Х.Халафов.

По его словам, встреча рабочей группы должна состояться до конца года, ориентировочно в октябре.

"У данной рабочей группы есть своя повестка дня, конкретные вопросы, над которые мы работаем, и эту работу мы будем продолжать", - резюмировал азербайджанский дипломат.

Напомним, 12 августа 2018 года в Актау (Казахстан) была подписана "Конвенция о правовом статусе Каспийского моря" и принято Коммюнике Пятого Каспийского саммита. На основе этих документов, в целях эффективного претворения в жизнь Конвенции и рассмотрения вопросов сотрудничества в Каспийском море, создан постоянный пятисторонний консультативный механизм, состоящий из уполномоченных представителей прикаспийских государств – Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря.