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    ​Посол: Румыния продолжит поддерживать развитие сотрудничества НАТО-Азербайджан

    Проведен круглый стол на тему укрепления отношений Азербайджана и НАТО

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Посольство Румынии в Азербайджане, являющееся посольством-координатором деятельности НАТО в стране, организовало "круглый стол" на тему "Укрепление отношений НАТО-Азербайджан: перспективы и возможности".

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, на мероприятии приняли участие официальные лица Североатлантического альянса, послы, дипломаты и военные атташе стран НАТО, аккредитованных в Азербайджане. 

    Выступая на мероприятии, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану отметил стратегическую важность отношений между НАТО и Азербайджаном, а также то, что эти отношения активно развиваются. По его словам, Азербайджан является надежным партнером в регионе, и представляет важность для европейской энергетической безопасности.

    "Важными направлениями сотрудничества НАТО-Азербайджан являются организация и проведение тренингов. Румыния и впредь будет поддерживать развитие этого сотрудничества", - заявил посол Д.Чобану.

    Представитель штаб-квартиры НАТО Жан Д`Андурайн рассказал о развитии отношений НАТО-Азербайджан.

    В свою очередь, другой представитель НАТО Павел Анастасов представил важные элементы программы НАТО по тренингам и обучению.

    Участники "круглого стола" также обменялись мнениями о положительном развитии связей между НАТО и Азербайджаном.

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