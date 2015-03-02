​Посол: Румыния продолжит поддерживать развитие сотрудничества НАТО-Азербайджан

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Посольство Румынии в Азербайджане, являющееся посольством-координатором деятельности НАТО в стране, организовало "круглый стол" на тему "Укрепление отношений НАТО-Азербайджан: перспективы и возможности".

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, на мероприятии приняли участие официальные лица Североатлантического альянса, послы, дипломаты и военные атташе стран НАТО, аккредитованных в Азербайджане.

Выступая на мероприятии, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану отметил стратегическую важность отношений между НАТО и Азербайджаном, а также то, что эти отношения активно развиваются. По его словам, Азербайджан является надежным партнером в регионе, и представляет важность для европейской энергетической безопасности.

"Важными направлениями сотрудничества НАТО-Азербайджан являются организация и проведение тренингов. Румыния и впредь будет поддерживать развитие этого сотрудничества", - заявил посол Д.Чобану.

Представитель штаб-квартиры НАТО Жан Д`Андурайн рассказал о развитии отношений НАТО-Азербайджан.

В свою очередь, другой представитель НАТО Павел Анастасов представил важные элементы программы НАТО по тренингам и обучению.

Участники "круглого стола" также обменялись мнениями о положительном развитии связей между НАТО и Азербайджаном.