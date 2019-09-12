Состоялись консультации между пресс-секретариатами МИД Азербайджана и Турции

В Анкаре состоялись консультации между пресс-секретариатами министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и МИД Турции.

Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила на своей странице в Twitter.

Нашу страну на заседании представляла пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, турецкую сторону представил пресс-секретарь МИД этой страны Хами Аксой.

На встрече были обсуждены новые инициативы относительно возможностей сотрудничества и совместной деятельности секретариатов. В то же время была достигнута договоренность об устойчивости обмена между сторонами.