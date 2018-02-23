Проректор МГИМО: Баку станет площадкой для встречи российских и западных компаний - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 23 февраля. REPORT.AZ/ Интервью российского бюро Report c проректором Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО) Артемом Мальгиным.

- Артем Владимирович, в 2013 году в Баку торжественно прошла встреча выпускников МГИМО. Собираетесь ли и в дальнейшем использовать Баку как площадку для подобных слётов?

- Встречи выпускников МГИМО проходят регулярно, но самая первая и большая встреча была конечно же в Баку. Это было прекрасное действо, в котором участвовало более 600 человек. Несмотря на то, что встречи выпускников МГИМО проходят почти каждый год, бакинскую встречу до сих пор многие вспоминают. Уже прошли встречи в Москве, Ереване, Алма-Ате, а в этом году есть идея провести встречи выпускников в Ташкенте и Париже.

Всех выпускников пригласить невозможно – есть технические ограничения. Поэтому мы стараемся собрать людей, которые давно закончили вуз успели соскучиться, и главное - которым есть что рассказать.

Кстати, президент Азербайджана, инициатор наших форумов, Ильхам Алиев предложил сделать встречи выпускников в Баку ежегодными. Теперь думаем над форматом. Можно также отметить большую роль еще одного выпускника вуза Лейлы Алиевой, которая возглавляет Азербайджанскую ассоциацию выпускников МГИМО. В Баку мы с ней договорились что проведем в этом году поэтический вечер в МГИМО, в котором отметим особенности национальной поэзии Азербайджана. Цель показать не только азербайджанскую поэзию, но и собрать молодое поэтическое сообщество Москвы.

- В начале года вы посетили Баку с визитом. Какие темы стояли на повестке дня и о чем удалось договориться?

В Баку был уже не в первый, и надеюсь, не в последний раз. МГИМО поддерживает постоянные отношения с Азербайджаном. Именно здесь самая активная ассоциация выпускников нашего вуза. Страну возглавляет единственный действующий президент из числа выпускников МГИМО. Надеюсь, что такие прецеденты будут повторяться и в будущем. Ильхам Гейдарович не только закончил МГИМО, но и преподавал тут и видимо поэтому у него особое отношение к нашему вузу. Мы обсуждали комплекс различных вопросов от открытия филиала МГИМО в Баку до совместных гуманитарных и образовательных проектов.

- Как обстоит дело с открытием филиала МГИМО в Баку?

- Филиал МГИМО в Баку – не слухи. Это планы, которые президент И.Г. Алиев и ректор МГИМО А.В. Торкунов обсуждали в 2016 г., а потом на рабочем уровне были соответствующие контакты с министерством образования. МГИМО сейчас сделал необходимую «домашнюю работу» - мы за это время поменяли организационно-правовой статус, внесли изменения в Устав МГИМО, где теперь прописана возможность организации филиала, запустили наш «ближний» филиал – МГИМО-Одинцово, а также бакалавриат в Женеве. Другими словами, мы готовы к выходу на новые площадки, в частности, в Баку. Готовы к конкретным совещаниям. Наш филиал мы видим как небольшой магистерский вуз с прикладными направлениями подготовки.

- Сколько сейчас азербайджанских студентов обучается в МГИМО и сколько их было за всю историю существования вуза? Ведется ли такая статистика?

- Сейчас в МГИМО проходят обучение, ведут свою исследовательскую деятельность примерно 60 студентов и аспирантов, в целом же количество наших азербайджанских выпускников уже более 400 человек – только за последние 20 лет. В советское время республиканскую статистику мы не вели – все были советскими людьми.

- Какие проекты МГИМО проводит в жизнь совместно с Азербайджаном?

- В данный момент готовится проведение выездной сессии Валдайского клуба в Баку. Как вы знаете МГИМО является одним из учредителей Валдайского клуба. Сейчас согласовываются даты этого форума, который пройдёт скорей всего после президентских выборов в стране. Уже обговорены темы форума, которые будут складываться вокруг транспортно-энергетических вопросов. Как сырьевые экономики адаптируются к волатильности цен на энергоносители и каким образом правильно инвестировать доходы от углеводородов в другие сферы жизнедеятельности. На примере Баку мы видим, как доходы от нефти вкладывались в инфраструктуру города, что превратило его в один из красивейших городов мира. Наверное, теперь наступает пора более прицельных и долгосрочных инвестиций, например, в сельское хозяйство. Азербайджан в силу своего географического положения всегда был одним из основных центров производства и переработки плодоовощной продукции. Для всего этого тоже нужен серьёзный анализ.

- А кто станет участником этого форума? Присоединяться ли западные компании к обсуждению энергетических проектов?

- Мы привезем в Баку топовых представителей экспертного сообщества как из России, так и из других стран. Валдайский клуб — это прежде всего повод задуматься. И для этого есть существенные поводы. Можно сказать, что найден консенсус по статусу Каспия, что в свою очередь размораживает ряд проектов на линии Азербайджан-Туркменистан. Азербайджан становиться необычным транспортным хабом в силу реализации транспортных коридоров, прежде всего идущих из Китая на Запад. Не менее активно идут работы по так называемым меридиональным проектам, в частности имеется ввиду коридор «Север-Юг». Создаются новые возможности для экономико-политического позиционирования Баку. Мы собираемся привезти в Баку глав крупных энергетических компаний России, министра энергетики Новака, министра транспорта Соколова и так далее. Помимо азербайджанских и российских компаний скорей всего примут участие западные энергетические компании, такие как Total и BP. То есть это будет площадка для встречи российских и западных компаний.

- Какие еще ожидаются совместные проекты МГИМО в Баку?

21-25 февраля группа наших слушателей МВА посетит Баку. Это уже взрослые люди со своим бизнесом. Они встретятся с представителями Администрации президента, министерства энергетики, SOCAR, будут поездки на предприятия. В целом программы МВА предполагает семинары на местах - такие поездки проходят регулярно, но впервые в Баку.