ПРООН: Противоминная деятельность является одним из приоритетов для Азербайджана

Противоминная деятельность является одним из приоритетов для Азербайджана. Программа развития ООН (ПРООН) совместно с партнерами работают с ANAMA в этом направлении.

Противоминная деятельность является одним из приоритетов для Азербайджана. Программа развития ООН (ПРООН) совместно с партнерами работают с ANAMA в этом направлении.

Об этом Report заявила заместитель постоянного координатора ПРООН в Азербайджане Чару Биста.

"Нам удалось мобилизовать совместно с партнерами финансирование для работы с ANAMA", - сказала она.

По ее словам, в целом до конца этого года у ПРООН и Азербайджана запланирован целый ряд проектов, которые будут реализовываться в сотрудничестве с KOBİA, ABAD и др.

Чару Биста отметила, что ПРООН и Азербайджан сотрудничают по проектам в таких сферах как инклюзивность, окружающая среда, цифровые технологии, инновации и другие, и уделяют основное внимание достижениям Целей развития тысячелетия (ЦУР).