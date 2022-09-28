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ПРООН: Противоминная деятельность является одним из приоритетов для Азербайджана

ПРООН: Противоминная деятельность является одним из приоритетов для Азербайджана Противоминная деятельность является одним из приоритетов для Азербайджана. Программа развития ООН (ПРООН) совместно с партнерами работают с ANAMA в этом направлении.
Внешняя политика
28 сентября 2022 г. 13:14
ПРООН: Противоминная деятельность является одним из приоритетов для Азербайджана

Противоминная деятельность является одним из приоритетов для Азербайджана. Программа развития ООН (ПРООН) совместно с партнерами работают с ANAMA в этом направлении.

Об этом Report заявила заместитель постоянного координатора ПРООН в Азербайджане Чару Биста.

"Нам удалось мобилизовать совместно с партнерами финансирование для работы с ANAMA", - сказала она.

По ее словам, в целом до конца этого года у ПРООН и Азербайджана запланирован целый ряд проектов, которые будут реализовываться в сотрудничестве с KOBİA, ABAD и др.

Чару Биста отметила, что ПРООН и Азербайджан сотрудничают по проектам в таких сферах как инклюзивность, окружающая среда, цифровые технологии, инновации и другие, и уделяют основное внимание достижениям Целей развития тысячелетия (ЦУР).

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Версия на азербайджанском языке UNDP: “Minatəmizləmə işləri Azərbaycan üçün prioritetlərdən biridir”

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