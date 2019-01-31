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    В VII Глобальном бакинском форуме примут участие 450 представителей из 70 стран мира

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ 14-16 марта при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви пройдет VII Глобальный бакинский форум. 

    Как сообщили Report в центре, на форуме ожидается участие 450 гостей из более 70 стран мира. 

    Темой VII Глобального бакинского форума станет "Новая внешняя политика мира". 

    В рамках форума будут организованы панели на темы "Вызовы продолжительного развития", "Средневосточное сотрудничество во имя безопасности", "Роль науки и культуры в принятии современных решений" и т.д.

    Одно из основных панельных заседаний будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

    На форуме ожидается участие политиков, влиятельных общественных деятелей и пр. Здесь также будут присутствовать нынешние главы государств и правительств ряда стран. 

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