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UN-HABITAT: Агдамский форум позволит изучить опыт Азербайджана по восстановлению территорий

UN-HABITAT: Агдамский форум позволит изучить опыт Азербайджана по восстановлению территорий Правительство Азербайджана ведет интенсивную работу по освобождению освобожденных территорий и возвращению туда людей.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 13:55
UN-HABITAT: Агдамский форум позволит изучить опыт Азербайджана по восстановлению территорий

Правительство Азербайджана ведет интенсивную работу по восстановлению освобожденных территорий и возвращению туда людей.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф заявила журналистам в Агдаме.

Она отметила, что изменение климата, пандемия СOVID-19 и другие вызовы создают проблемы для городского планирования и трансформационных изменений.

"Проводимый сегодня форум важен с точки зрения изучения работы, проводимой Азербайджаном на этих территориях, изучения технического опыта страны", - заявила исполнительный директор UN-HABITAT.

Сегодня в Агдаме начал работу первый Азербайджанский национальный градостроительный форум "Цели устойчивого развития и Новая городская повестка дня - как ведущая сила в восстановлении и реконструкции в постконфликтный период". Его своим выступлением открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанский национальный градостроительный форум , в котором принимают участие более 130 представителей из 44 стран, в целом свыше 400 человек, создаст новую возможность для международного и многостороннего сотрудничества по восстановлению городов, определения проблем с целью преодоления кризисов на городских территориях, сыграет роль платформы для обмена знаниями и опытом для обсуждения решений. Азербайджанский национальный градостроительный форум, впервые проводимый в нашей стране именно в городе Агдам, является редкой и успешной платформой для обмена опытом профильных специалистов из различных стран мира в области градостроительства и расширения сотрудничества для обеспечения устойчивого развития.

Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом ADA.

Завтра мероприятие продолжит работу в Баку.

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Версия на английском языке UN-Habitat: Forum in Aghdam to allow studying Azerbaijan’s experience in restoring territories
Версия на азербайджанском языке UN-HABITAT: “Azərbaycan hökuməti insanların öz torpaqlarına qaytarılması üçün intensiv iş aparır”

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