    Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Италии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 18:49
    Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Италии - ОБНОВЛЕНО

    30 сентября состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

    Проходит встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с его итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    Prezident İlham Əliyevin Sercio Mattarella ilə təkbətək görüşü keçirilib - YENİLƏNİB
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev held one-on-one meeting with President of Italy Sergio Mattarella

