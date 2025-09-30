Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Италии - ОБНОВЛЕНО
Внешняя политика
- 30 сентября, 2025
- 18:49
30 сентября состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.
Проходит встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с его итальянским коллегой Серджо Маттареллой.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Последние новости
19:50
Милли Меджлис принял заявление по случаю Дня памяти - ОБНОВЛЕНО-2Милли Меджлис
19:46
Ильхам Алиев: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих странЭнергетика
19:44
Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
19:42
Фото
Азербайджан и Польша обсудили межпарламентское сотрудничествоМилли Меджлис
19:38
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия являются настоящими стратегическими партнерамиВнешняя политика
19:34
CBS: ХАМАС склоняется к принятию плана Трампа по сектору ГазаДругие страны
19:27
Фото
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
19:24
Фото
В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 140-летия со дня рождения Узеира ГаджибейлиДругие
19:18
Фото