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"Программа внешней политики" для иностранных дипломатов успешно завершилась

"Программа внешней политики" для иностранных дипломатов успешно завершилась "Программа внешней политики" для иностранных дипломатов успешно завершилась
Внешняя политика
23 июня 2025 г. 18:59
Программа внешней политики для иностранных дипломатов успешно завершилась

Традиционная "Программа внешней политики", ежегодно организуемая Программой повышения квалификации Университета ADA совместно с Агентством международного развития (AIDA), успешно завершилась 22 июня.

Как сообщает Report, в рамках программы, проходившей с 9 по 22 июня, в Университете ADA собрались 30 иностранных дипломатов из 27 стран, представляющих Европу, Латинскую Америку, Африку, Океанию, Ближний Восток и Азию.

В ходе программы участникам были представлены обширные доклады профессорско-преподавательского состава Университета ADA, специального представителя президента Азербайджана по особым поручениям, заместителей министров иностранных дел, промышленности и энергетики, советников Министерства цифрового развития и транспорта, а также других высокопоставленных экспертов из государственного и частного секторов.

Тренинги охватывали такие темы, как национальная идентичность, политическая история региона, COP29, внешнеполитические приоритеты Азербайджана, энергетическая дипломатия, геополитика и безопасность региона, стратегия экономического развития Азербайджана, восстановление освобожденного Карабаха и процесс миростроительства, общественная дипломатия, торговые и транспортные сети, борьба с международной преступностью, навыки лидерства и публичных выступлений, туристический потенциал Азербайджана.

Иностранные дипломаты также обсудили внешнюю политику Азербайджана на круглых столах, проведенных в Министерстве иностранных дел и Милли Меджлисе.

В рамках программы участники посетили освобожденные территории Азербайджана – города Шуша и Ханкенди, где наглядно ознакомились с историческими, культурными и политическими реалиями региона. На протяжении двухнедельной программы они также имели возможность познакомиться с богатым историческим и культурным наследием страны.

Церемония завершилась вручением сертификатов участникам.

Стоит отметить, что с момента запуска этой программы в 2018 году ее выпускниками стали 148 дипломатов из 89 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar üçün “Xarici Siyasət Proqramı” uğurla başa çatıb

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