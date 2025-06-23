"Программа внешней политики" для иностранных дипломатов успешно завершилась

"Программа внешней политики" для иностранных дипломатов успешно завершилась

Традиционная "Программа внешней политики", ежегодно организуемая Программой повышения квалификации Университета ADA совместно с Агентством международного развития (AIDA), успешно завершилась 22 июня.

Как сообщает Report, в рамках программы, проходившей с 9 по 22 июня, в Университете ADA собрались 30 иностранных дипломатов из 27 стран, представляющих Европу, Латинскую Америку, Африку, Океанию, Ближний Восток и Азию.

В ходе программы участникам были представлены обширные доклады профессорско-преподавательского состава Университета ADA, специального представителя президента Азербайджана по особым поручениям, заместителей министров иностранных дел, промышленности и энергетики, советников Министерства цифрового развития и транспорта, а также других высокопоставленных экспертов из государственного и частного секторов.

Тренинги охватывали такие темы, как национальная идентичность, политическая история региона, COP29, внешнеполитические приоритеты Азербайджана, энергетическая дипломатия, геополитика и безопасность региона, стратегия экономического развития Азербайджана, восстановление освобожденного Карабаха и процесс миростроительства, общественная дипломатия, торговые и транспортные сети, борьба с международной преступностью, навыки лидерства и публичных выступлений, туристический потенциал Азербайджана.

Иностранные дипломаты также обсудили внешнюю политику Азербайджана на круглых столах, проведенных в Министерстве иностранных дел и Милли Меджлисе.

В рамках программы участники посетили освобожденные территории Азербайджана – города Шуша и Ханкенди, где наглядно ознакомились с историческими, культурными и политическими реалиями региона. На протяжении двухнедельной программы они также имели возможность познакомиться с богатым историческим и культурным наследием страны.

Церемония завершилась вручением сертификатов участникам.

Стоит отметить, что с момента запуска этой программы в 2018 году ее выпускниками стали 148 дипломатов из 89 стран.