Продолжается официальный визит Лукашенко в Азербайджан

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 ноября продолжает официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, планируется, что сегодня глава государства примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку, а также возложит венок к монументу на Аллее Шехидов.

Программой визита также предусмотрена встреча Александра Лукашенко с премьер-министром страны Артуром Раси-заде.