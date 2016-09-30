Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Принята декларация по итогам V Бакинского международного гуманитарного форума, прошедшего в столице Азербайджана 29-30 сентября.

Как сообщает Report, в Декларации участники решительно осудили обостряющиеся конфликты, воинствующий экстремизм, терроризм и связанные с этим гуманитарные кризисы, насильственное перемещение людей.

Наряду с этим участники форума констатировали, что, "несмотря на все попытки достижения эффективного межкультурного, межконфессионального и межцивилизационного диалога, в мире все еще сильны проявления ксенофобии, расизма, нетерпимости и игнорирования достижений и возможностей политики мультикультурализма".

"Заявляем, что работа V Бакинского международного гуманитарного форума была чрезвычайно плодотворной и, безусловно, внесла достойный вклад в расширение и дальнейшее развитие международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в тексте Декларации.

Участники форума отметили, что созданный по инициативе Азербайджана Бакинский международный центр мультикультурализма вносит важный вклад в развитие теории и практики мультикультурализма.

"Свидетельствуем, что в Азербайджане достигнуты значительные успехи в деле сохранения и приумножения человеческого капитала в целом, равно как и такой уязвимой группы населения, как беженцы и вынужденные переселенцы, во имя эффективного использования этого фактора в целях устойчивого развития", - отмечается в тексте декларации.

Наряду с этим в Декларации указывается на необходимость проведения подобного рода форумов один раз в два года. "Выражаем глубокую признательность президенту и правительству Азербайджанской Республики, Фонду Гейдара Алиева, всем организаторам Бакинского международного гуманитарного форума за создание условий для результативного обмена мнениями и выработке общего видения проблемы", - подчеркивается в документе.