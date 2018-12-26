Ильхам Алиев: Принимают против нас резолюции те структуры, где мы не являемся членами, и членами которых становиться не собираемся

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Странно, когда принимают против нас резолюции те структуры, где мы не являемся членами, и членами которых становиться не собираемся. Вот это вызывает больше и больше, как говорится, улыбок".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Конечно, активно используются пропагандистские фейковые вбросы в прессу. Это излюбленный метод очернительства, шантажа и попыток оказать давление. Но у нас уже выработался к этому иммунитет. Граждане Азербайджана очень хорошо понимают, что стоит за этими попытками информационных вбросов. Уверенное и поступательное развитие, безопасное развитие, стабильное развитие Азербайджана – это самый лучший ответ всем тем, кто хочет нам навредить", - заявил президент Ильхам Алиев.