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При поддержке БИГ в Кении прошла конференция, посвященная колониализму в современном мире

При поддержке БИГ в Кении прошла конференция, посвященная колониализму в современном мире При поддержке Бакинской инициативной группы (БИГ) в столице Кении Найроби была организована гибридная конференция “Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире”.
Внешняя политика
13 июня 2024 г. 21:12
При поддержке БИГ в Кении прошла конференция, посвященная колониализму в современном мире

При поддержке Бакинской инициативной группы (БИГ) в столице Кении Найроби была организована гибридная конференция “Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире”.

Как сообщает Report, в конференции приняли участие около 30 представителей азербайджанских и кенийских СМИ, руководящий состав и члены политических партий и движений за национальную независимость Новой Каледонии и Французской Гвианы, пострадавших от французского колониализма.

На конференции постоянный комиссар Новой Каледонии по иностранным делам Микаэль Форрест, член Движения за социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы Морис Пиндар, член международного отделения движения MDES Французской Гвианы Доминик Монтет высказали свое мнение о последних событиях в Каледонии и ответили на вопросы журналистов.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов отметил, что в рамках Движения неприсоединения, в котором Азербайджан председательствовал в 2019-2023 годах, а сейчас, будучи членом “Тройки”, ведет активную работу по искоренению колониализма в мире в XXI веке, основывая свою деятельность на принципах, отраженных в соответствующих документах ДН, и вносит свой вклад в процесс деколонизации:

"Бакинская инициативная группа (БТГ), неправительственная организация, созданная в рамках Движения с участием представителей народов, пострадавших от колониализма, поддерживает справедливую борьбу народов, стремящихся к свободе, на основе норм и принципов международного права. Наша организация через соответствующие структуры ООН, в том числе Совет по правам человека, а также через Парламентскую сеть Движения неприсоединения, и международные платформы в других соответствующих организациях, постоянно доводит до сведения мирового сообщества текущую ситуацию в колониях, и эта деятельность развивается по восходящей линии".

Он также отметил, что на более чем 10 международных мероприятиях, организованных Бакинской инициативной группой, были подняты и обсуждены вопросы негативного влияния колонизации на политическую, экономическую и культурную сферы, и нарушения прав человека в Новой Каледонии и других колониях.

"Случаи насилия и нарушения прав человека со стороны французских властей в отношении гражданского населения, требующего независимости в Новой Каледонии, демонстрируют, что французское правительство практически не имеет политической воли выполнять принятые ООН и Движением неприсоединения документы об освобождении заморских территорий от колонизации", - сказал он.

А.Аббасов также заявил, что право на самоопределение является основополагающим и Бакинская инициативная группа поддерживает тех, кто работает ради лучшего, достойного будущего своего народа.

"Бакинская инициативная группа продолжит поддерживать борьбу за независимость канакского народа. Мы выражаем полную солидарность с канакским народом и поддерживаем его справедливую борьбу против расширения электората, а также требуем отмены поправок, предложенных французскими властями. Призываем Францию прекратить свою неоколониальную политику и обеспечить право на самоопределение канакского народа", - подчеркнул исполнительный директор.

По его словам, поддержка канакского народа до обретения независимости - это обязательство в соответствии с международным правом и соответствующими документами, принятыми международными организациями, в частности “Декларацией о предоставлении независимости колониальным странам и народам”, принятой 1514 (XV) резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 года.

"В связи с этим все нынешние демонстрации канакского народа и сторонников независимости считаются законными. Призываем Францию прекратить свою неоколониальную политику и обеспечить право на самоопределение канакского народа! Мы призываем все соответствующие международные и неправительственные организации, средства массовой информации продолжать доводить до мирового сообщества реальную ситуацию в Новой Каледонии, нарушения прав человека", - сказал А.Аббасов.

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Версия на английском языке Baku Initiative Group to continue supporting Kanak people's struggle for independence
Версия на азербайджанском языке BTQ-nin dəstəyi ilə Keniyada dünyada kolonializmə həsr olunmuş konfrans keçirilib

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