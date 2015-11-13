​Президенты Азербайджана и Украины обсудили вызовы нацбезопасности

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Украины и Азербайджана Петр Порошенко и Ильхам Алиев обсудили возможность консолидации усилий для противостояния вызовам территориальной целостности и национальной безопасности государств. Главы государств провели телефонный разговор в пятницу.

По сообщениям Report, об этом передает пресс-служба Порошенко.

"Украина и Азербайджан, которые столкнулись с внешней агрессией, угрозой их национальной безопасности и территориальной целостности, должны объединиться в отстаивании базовых принципов международного права", — цитирует Порошенко пресс-служба.

Кроме того, в ходе беседы Порошенко заверил Алиева в неизменности позиции Украины относительно нагорно-карабахского конфликта, основанной на уважении территориальной целостности Азербайджана. В свою очередь Алиев заявил, что азербайджанская сторона придерживается позиции в поддержку территориальной целостности Украины.

Кроме того, главы государств выразили готовность к активизации политического диалога на высшем уровне.