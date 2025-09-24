Президенты Турции и Сирии обсудили региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Во встрече также участвовали министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын.

Стороны обсудили вопросы укрепления региональных связей и отношений между двумя странами.