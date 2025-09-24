Президенты Турции и Сирии обсудили региональные вопросы
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 19:53
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
Во встрече также участвовали министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын.
Стороны обсудили вопросы укрепления региональных связей и отношений между двумя странами.
