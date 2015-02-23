Президенты Грузии и Украины обсудили "все важные вопросы развития двусторонних отношений"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Находящийся в Киеве президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел в воскресенье встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщила пресс-служба президента Грузии, в ходе встречи были обсуждены "все важнейшие вопросы развития отношений двух стран и расширения сотрудничества госинститутов", передает Report со ссылкой на ТАСС.

На встрече также "обсуждалась ситуация на Украине, вопросы региональной безопасности и подготовки Рижского саммита".