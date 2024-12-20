Президенты Беларуси и Туркменистана поздравили Ильхама Алиева

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.
Как сообщает Report, в тексте поздравления Александра Лукашенко говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович, дорогой друг,
От всей души поздравляю Вас с днем рождения.
Приятно отметить, что братская Азербайджанская Республика под Вашим мудрым руководством играет все более значимую роль в тюркском мире, укрепляет свое лидерство в регионе и является надежным стратегическим партнером Республики Беларусь.
С теплотой вспоминаю недавнюю встречу с Вами в Баку. Высоко ценю нашу дружбу и доверительные личные отношения, взаимную поддержку и открытый конструктивный диалог на различных площадках.
Уверен, успешное проведение глобального климатического форума СОР29 и саммита мировых лидеров еще сильнее упрочило международный авторитет Вашей страны.
В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия, удачи и неизменных побед во главе Азербайджанского государства".
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также поздравил президента Азербайджана.
В поздравительном письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Сегодня под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути укрепления государственности и социально-экономического развития.
Убежден, что традиционно дружественные туркмено-азербайджанские отношения, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, будут и далее развиваться и укрепляться во благо наших народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания".