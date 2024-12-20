Президенты Беларуси и Туркменистана поздравили Ильхама Алиева

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как сообщает Report, в тексте поздравления Александра Лукашенко говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, дорогой друг,

От всей души поздравляю Вас с днем рождения.

Приятно отметить, что братская Азербайджанская Республика под Вашим мудрым руководством играет все более значимую роль в тюркском мире, укрепляет свое лидерство в регионе и является надежным стратегическим партнером Республики Беларусь.

С теплотой вспоминаю недавнюю встречу с Вами в Баку. Высоко ценю нашу дружбу и доверительные личные отношения, взаимную поддержку и открытый конструктивный диалог на различных площадках.

Уверен, успешное проведение глобального климатического форума СОР29 и саммита мировых лидеров еще сильнее упрочило международный авторитет Вашей страны.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия, удачи и неизменных побед во главе Азербайджанского государства".

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также поздравил президента Азербайджана.

В поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Сегодня под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути укрепления государственности и социально-экономического развития.

Убежден, что традиционно дружественные туркмено-азербайджанские отношения, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, будут и далее развиваться и укрепляться во благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания".