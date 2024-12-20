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Президенты Беларуси и Туркменистана поздравили Ильхама Алиева

Президенты Беларуси и Туркменистана поздравили Ильхама Алиева Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.
Внешняя политика
20 декабря 2024 г. 16:47
Президенты Беларуси и Туркменистана поздравили Ильхама Алиева

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как сообщает Report, в тексте поздравления Александра Лукашенко говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, дорогой друг,

От всей души поздравляю Вас с днем рождения.

Приятно отметить, что братская Азербайджанская Республика под Вашим мудрым руководством играет все более значимую роль в тюркском мире, укрепляет свое лидерство в регионе и является надежным стратегическим партнером Республики Беларусь.

С теплотой вспоминаю недавнюю встречу с Вами в Баку. Высоко ценю нашу дружбу и доверительные личные отношения, взаимную поддержку и открытый конструктивный диалог на различных площадках.

Уверен, успешное проведение глобального климатического форума СОР29 и саммита мировых лидеров еще сильнее упрочило международный авторитет Вашей страны.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия, удачи и неизменных побед во главе Азербайджанского государства".

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также поздравил президента Азербайджана.

В поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Сегодня под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути укрепления государственности и социально-экономического развития.

Убежден, что традиционно дружественные туркмено-азербайджанские отношения, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, будут и далее развиваться и укрепляться во благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Presidents of Belarus and Turkmenistan congratulate Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Belarus və Türkmənistan prezidentləri İlham Əliyevi təbrik edib

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