Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы

2 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Румынии Клаус Йоханнис выступили с заявлениями для прессы, сообщает Report.
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессыПрезиденты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы 2 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Румынии Клаус Йоханнис выступили с заявлениями для прессы, сообщает Report.
Внешняя политика
2 февраля 2023 г. 19:28
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Версия на английском языке Presidents of Azerbaijan and Romania make press statements
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rumıniya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər