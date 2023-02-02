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Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы

Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы 2 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Румынии Клаус Йоханнис выступили с заявлениями для прессы, сообщает Report.
Внешняя политика
2 февраля 2023 г. 19:28
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы

2 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Румынии Клаус Йоханнис выступили с заявлениями для прессы, сообщает Report.

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Версия на английском языке Presidents of Azerbaijan and Romania make press statements
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rumıniya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

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