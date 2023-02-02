Азербайджан и США обсудили совместное сотрудничество по инициативам в области "зеленой энергии"

Азербайджан и США обсудили совместное сотрудничество по расширению Южного газового коридора и инициативам Азербайджана в области "зеленой энергии".

Азербайджан и США обсудили совместное сотрудничество по расширению Южного газового коридора и инициативам Азербайджана в области "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в Twitter.

П.Шахбазов встретился с советником заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Лаурой Лохман, которая прибыла в Азербайджан для участия в 9-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и первом заседании министров в рамках Консультативного совета по "зеленой энергии".

"На встрече с советником заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Лаурой Лохман мы обсудили расширение Южного газового коридора и совместное сотрудничество по инициативам Азербайджана в области зеленой энергии", - написал министр.