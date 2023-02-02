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Азербайджан и США обсудили совместное сотрудничество по инициативам в области "зеленой энергии"

Азербайджан и США обсудили совместное сотрудничество по инициативам в области "зеленой энергии" Азербайджан и США обсудили совместное сотрудничество по расширению Южного газового коридора и инициативам Азербайджана в области "зеленой энергии".
Энергетика
2 февраля 2023 г. 16:37
Азербайджан и США обсудили совместное сотрудничество по инициативам в области зеленой энергии

Азербайджан и США обсудили совместное сотрудничество по расширению Южного газового коридора и инициативам Азербайджана в области "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в Twitter.

П.Шахбазов встретился с советником заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Лаурой Лохман, которая прибыла в Азербайджан для участия в 9-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и первом заседании министров в рамках Консультативного совета по "зеленой энергии".

"На встрече с советником заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Лаурой Лохман мы обсудили расширение Южного газового коридора и совместное сотрудничество по инициативам Азербайджана в области зеленой энергии", - написал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, US mull joint cooperation on Green Energy initiatives
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və ABŞ Yaşıl Enerji təşəbbüsləri üzrə birgə əməkdaşlığı müzakirə edib

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