О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президенты Азербайджана и России провели телефонный разговор

Президенты Азербайджана и России провели телефонный разговор 1 апреля состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Внешняя политика
1 апреля 2021 г. 17:01
Президенты Азербайджана и России провели телефонный разговор
0 : 00
0 : 00

1 апреля состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, режим прекращения огня неукоснительно соблюдается.

С учетом переговоров в Баку заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука рассмотрен ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, проводимой в соответствии с заявлениями президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. В этом контексте дана положительная оценка деятельности рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран.

Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной пандемии. Подтвержден взаимный настрой на продолжение укрепления азербайджано-российского стратегического партнерства, продвижение взаимовыгодных проектов.

Достигнута договоренность о продолжении контактов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani, Russian Presidents hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı olub

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi