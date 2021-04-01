Президенты Азербайджана и России провели телефонный разговор

1 апреля состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

1 апреля состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, режим прекращения огня неукоснительно соблюдается.

С учетом переговоров в Баку заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука рассмотрен ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, проводимой в соответствии с заявлениями президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. В этом контексте дана положительная оценка деятельности рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран.

Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной пандемии. Подтвержден взаимный настрой на продолжение укрепления азербайджано-российского стратегического партнерства, продвижение взаимовыгодных проектов.

Достигнута договоренность о продолжении контактов.