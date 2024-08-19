Президенты Азербайджана и России обсудили экологическую ситуацию на Каспии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что обсудил с российским коллегой экологическую ситуацию на Каспии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что обсудил с российским коллегой экологическую ситуацию на Каспии.

Как сообщает Report, президент отметил:

"Мы обменялись мнениями по вопросу, который беспокоит обе стороны, а именно – это экологическая ситуация на Каспии, его катастрофическое обмеление. <…> Мы договорились совместными усилиями проанализировать и наметить пути как в двустороннем формате, так и в пятистороннем с тем, чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу".

Глава государства выразил благодарность Владимиру Путину и российской стороне в целом за поддержку кандидатуры Азербайджана в качестве места проведения климатической конференции СОР29.

"Поддержка России была исключительно важна, и мы сейчас работаем, в том числе и в двустороннем формате, над вопросами, связанными с подготовкой к этой климатической конференции", - добавил президент Ильхам Алиев.