​Президенты Азербайджана и Польши встретятся в Варшаве во время саммита НАТО

Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ Президенты Азербайджана и Польши Ильхам Алиев и Анджей Дуда встретятся в Варшаве во время саммита НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщил государственный секретарь в канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, Дуда имеет запланированные встречи с президентами Афганистана, Азербайджана, Латвии и Украины.

"Азербайджан - это важный партнер на Кавказе, это не будет, в конце концов, первая встреча", - отметил Щерский.

Напомним, на саммит НАТО, который состоится 8-9 июля в Варшаве, прибудет около 2 тысяч участников из стран-членов и партнеров НАТО, а также ряда международных организаций.